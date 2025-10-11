 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des groupes de soldats rejoignent les manifestants à Madagascar

information fournie par AFP Video 11/10/2025 à 18:04

Des groupes de soldats malgaches rejoignent les manifestants dans les rues d'Antananarivo, après l'appel d'une unité de l'armée aux forces de sécurité à "refuser les ordres de tirer" sur les protestataires.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Réunion à l'Elysée: Le Pen dénonce une "rupture" avec la fonction présidentielle

information fournie par AFP Video 10 oct.
3
2

Gaza: des milliers de personnes marchent vers le nord après l'annonce du cessez-le-feu

information fournie par AFP Video 10 oct.
3

Défilé militaire à Pyongyang pour le 80e anniversaire du parti unique

information fournie par AFP 10:43
4

Mexique: une femme secourue à l'aide d'un réfrigérateur dans la ville inondée de Poza Rica

information fournie par AFP Video 14:18
5

Lecornu répète qu'il n'a pas d'"agenda" de carrière

information fournie par AFP Video 14:20
6

Philippines: des habitants nettoient les débris des deux séismes

information fournie par AFP 15:48
7

Présidentielle en Côte d'Ivoire: les forces de l'ordre dispersent une manifestation de l'opposition

information fournie par AFP Video 14:24
8

Au Mans, loin des tractations parisiennes, Le Pen seule en piste et en campagne

information fournie par AFP 10 oct.
3
1

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
2

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
3

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
4

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
5

Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante

information fournie par AFP Video 06 oct.
6

Madagascar: plusieurs centaines d'étudiants manifestent à Antananarivo

information fournie par AFP 06 oct.
7

"Ultimes négociations" de Lecornu: "C'est triste l'image que ça donne" (Tondelier)

information fournie par AFP Video 06 oct.
8

Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"

information fournie par AFP 06 oct.
68
1

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20 sept.
2

Tic Tech / Mistral AI, Owkin, Fruitz, Hexa, Vivatech : les infos Tech de la semaine

information fournie par Ecorama 12 sept.
3

Tic Tech / Aurélien de Meaux (PDG d'Electra) : "Rouler en voiture électrique coûte 3 à 4 fois moins cher qu’une voiture à essence !"

information fournie par Ecorama 12 sept.
10
4

On va pas se fâcher / Qui ment sur la taxe Zucman ?

information fournie par Ecorama 19 sept.
7
5

On va pas se fâcher / La France est-elle vraiment le paradis des retraités ?

information fournie par Ecorama 19 sept.
7
6

La taxe Zucman est-elle vraiment dangereuse pour l’économie française ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
17
7

Top 5 IA du 16/09/2025

information fournie par Libertify 17 sept.
8

Top 5 IA du 11/09/2025

information fournie par Libertify 12 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank