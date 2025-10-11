Un réfrigérateur sert de bateau de fortune pour secourir une femme âgée, dans une rue inondée de la ville mexicaine de Poza Rica. De fortes pluies ont fait au moins deux morts, inondé plusieurs maisons, provoqué des glissements de terrain et entraîné le débordement de rivières dans plusieurs régions du pays, selon le gouvernement.
Mexique: une femme secourue à l'aide d'un réfrigérateur dans la ville inondée de Poza Rica
