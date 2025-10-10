Des milliers de Palestiniens sont en marche vers le nord de la bande de Gaza après l'annonce du cessez-le-feu. Une file de piétons, presque ininterrompue, marche le long de la route al-Rachid, axe côtier longeant la Méditerranée, en direction du nord de la bande de Gaza et quelques véhicules avancent lentement dans le même sens, au milieu de la foule.
Gaza: des milliers de personnes marchent vers le nord après l'annonce du cessez-le-feu
