Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )

Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec.

Ces ultimes tractations ont été accueillies froidement jusque dans le camp présidentiel.

"Il y a des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main", a taclé le secrétaire général du parti Renaissance Gabriel Attal au 20 heures de TF1 .

L'ex-Premier ministre, balayé par la dissolution de 2024, a avoué qu'il "ne comprend plus les décisions" du chef de l'État et appelé à "partager le pouvoir".

Il a toutefois indiqué qu'il participerait aux "ultimes négociations", annoncées par l'Elysée, "afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays".

Sébastien Lecornu, qui dira au chef de l'Etat mercredi soir si un compromis est possible ou non, débutera ses nouvelles tractations mardi à 09H00 en recevant des dirigeants du "socle commun", la fragile coalition entre le camp présidentiel et le parti de droite Les Républicains dont les signes d'implosion l'ont poussé à démissionner.

Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat seront aussi présents. Mais pas Bruno Retailleau, le président de LR et ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui préfère des contacts bilatéraux avec Sébastien Lecornu, selon des sources de son parti.

Le président du parti Renaissance, Gabriel Attal, sur le plateau du journal de 20H de TF1, le 6 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

En cas de nouvel échec mercredi, Emmanuel Macron "prendra ses responsabilités", a fait savoir son entourage, semblant laisser planer l'hypothèse d'une nouvelle dissolution. Il a précisé qu'en cas de succès, Sébastien Lecornu ne serait pas automatiquement renommé Premier ministre, son rôle se bornant à ce stade à dire si "des voies de compromis" sont encore possibles.

- "Fin de règne" -

"La fin de règne de la Macronie est interminable. Qu'ils s'en aillent tous!", a réagi la cheffe des députés La France insoumise Mathilde Panot, quand la patronne des Ecologistes Marine Tondelier a ironisé sur ce "monde politique en train de s'effondrer et qui s'accroche comme une moule à son rocher".

La journée avait commencé par un coup de tonnerre politique.

Troisième Premier ministre désigné en un an depuis la dissolution de juin 2024, Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre, s'est rendu aux premières heures à l'Élysée pour remettre sa démission, quatorze heures seulement après avoir formé son gouvernement. Emmanuel Macron l'a d'abord formellement acceptée.

"Les conditions n'étaient plus remplies" pour rester, a déclaré M. Lecornu un peu plus tard, regrettant "les appétits partisans" ayant conduit à sa démission. Une allusion claire au patron de LR Bruno Retailleau qui, dimanche soir, a précipité sa chute quelques heures après avoir accepté de rester au gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur démissionnaire a assuré qu'il ne se sentait "pas du tout" responsable de la crise. La veille, il s'était insurgé contre la composition de l'équipe Lecornu, critiquant notamment le retour, aux Armées, de l'ex-ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Ce dernier a renoncé à participer au gouvernement dans l'espoir de permettre "la reprise des discussions".

- Démission, dissolution ou cohabitation -

Sébastien Lecornu a aussi regretté que son offre de renoncer à l'article 49.3 de la Constitution pour redonner la main au Parlement n'avait "pas permis" d'évacuer la menace d'une censure de la gauche et du Rassemblement national.

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, le 6 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Il s'agit du gouvernement le plus bref de la Ve République. Sa chute plonge la France dans une crise politique sans précédent depuis des décennies, aggravant l'impasse née de la dissolution.

Le président de la République a peu de cartes dans sa main.

Hormis cette mission de la dernière chance confiée à son fidèle soutien, il peut dissoudre une Assemblée figée en trois blocs comme le demande le RN, démissionner comme le voudrait LFI ou nommer un Premier ministre de gauche comme l'ont de nouveau réclamé écologistes et socialistes. Ou encore faire appel à une personne sans étiquette à la tête d'un "gouvernement technique".

- Censure "systématique" -

Au RN, Marine Le Pen a jugé une dissolution "absolument incontournable" et estimé qu'une démission du chef de l'Etat serait "sage".

Dans la soirée, le parti d'extrême droite et ses alliés de l'UDR ont fait savoir, par la voix d'Eric Ciotti, qu'ils "censureront systématiquement tout gouvernement" jusqu'à la dissolution ou la démission du président.

Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a lui demandé l'examen "immédiat" d'une motion de destitution d'Emmanuel Macron, "à l'origine du chaos".

Le patron des socialistes Olivier Faure, qui avait joué le jeu des négociations jusque-là et réclamait un nouveau vote parlementaire sur la réforme des retraites pour ne pas censurer, a demandé sur TF1 "un changement de cap" avec l'arrivée d'un "gouvernement de gauche" à Matignon.

Face à ce nouveau rebondissement de la crise, la Bourse de Paris a terminé en baisse et sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à dix ans passait au-dessus de celui de l'Italie.