Des manifestants pro-palestiniens défilent dans les rues de Berlin, en Allemagne, alors qu'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur vendredi 10 octobre.
Allemagne: des manifestants pro-palestiniens défilent à Berlin
