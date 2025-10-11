Philippines: des habitants nettoient les débris des deux séismes

Un homme reconstruit un abri à Manay après deux puissants séismes dans le sud des Philippines, le 11 octobre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )

Des rescapés de deux violents séismes dans le sud des Philippines se sont réveillés abasourdis samedi au milieu des dégâts, dans une région secouée par des centaines de répliques en quelques heures.

De nombreux habitants du littoral de l'île de Mindanao ont passé la nuit dehors, de peur d'être ensevelis par les répliques de ces tremblements de terre de magnitudes 7,4 et 6,7 survenus au large vendredi.

Au moins huit personnes ont été tuées, ont indiqué les autorités philippines.

Ezzra James Fernandez, porte-parole de la Défense civile, a indiqué qu'aucune personne n'était portée disparue, que les dégâts concernant les infrastructures étaient "minimes" et que des opérations de dégagement des routes étaient en cours.

Dans la municipalité de Manay, des habitants déblaient samedi les débris des bâtiments ébranlés.

"Notre petite maison et notre petite boutique ont été détruites", explique à l'AFP Ven Lupogan, qui habite les lieux. "Nous n'avons nulle part où dormir. Il n'y a pas d'électricité. Nous n'avons rien à manger", dit-il.

Un important séisme de magnitude 6,9 avait déjà frappé l'île philippine de Cebu fin septembre, tuant 75 personnes et détruisant quelque 72.000 logements.

Le chef de l'Etat, Ferdinand Marcos Jr, a demandé aux pouvoirs publics de poursuivre leurs opérations de secours, selon la présidence.

Des habitants de Manay ont dormi dans des tentes, sous des bâches ou sur des hamacs, dans leurs véhicules ou simplement sur des matelas disposés sur le trottoir, tandis que les répliques secouaient cette région de 1,8 million d'habitants.

Dans l'hôpital public fortement endommagé de Manay, des patients attendent de bénéficier de soins sur des lits placés en extérieur. Des ingénieurs avaient établi vendredi que la structure du bâtiment était compromise.

A proximité, des commerçants nettoient le verre cassé et remettent leurs produits en rayons, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Vilma Lagnayo s'est précipitée pour récupérer vêtements et objets de sa maison effondrée. "Reconstruire (notre maison) est maintenant difficile (...). L'argent est un problème", dit-elle.

Des habitants dorment à l'extérieur après deux séismes, le 11 octobre 2025 à Mati aux Philippines ( AFP / Jam STA ROSA )

Le bureau de sismologie des Philippines a relevé plus de 800 répliques depuis le premier séisme qui a frappé Mindanao. Celles-ci devraient se poursuivre pendant plusieurs semaines.

Les tremblements de terre sont quasi quotidiens aux Philippines, situées sur la Ceinture de feu du Pacifique, un arc de forte activité sismique qui s'étend de l'Asie du Sud-Est au Japon, et à travers le bassin pacifique jusqu'aux côtes ouest des Amériques, du nord au sud.