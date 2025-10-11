Une manifestation des partis de l'opposition ivoirienne, interdite la veille, est dispersée à coup de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre à Abidjan.
Présidentielle en Côte d'Ivoire: les forces de l'ordre dispersent une manifestation de l'opposition
