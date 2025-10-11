"Je n'ai pas d'agenda (...) autre que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le monde," assure le Premier ministre Sébastien Lecornu après une visite dans un commissariat de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), sa première expression publique depuis sa renomination.
Lecornu répète qu'il n'a pas d'"agenda" de carrière
