Une pelleteuse s'affairait dimanche à déblayer les décombres au lendemain d'une frappe israélienne qui a touché le quartier de Jnah à Beyrouth, près d'un grand hôpital public. Les frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth et sa banlieue ont fait au moins quatre morts dimanche.
Des dégâts au lendemain d'une frappe israélienne sur un quartier de Beyrouth
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