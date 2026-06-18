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Des couturiers de Gaza transforment les déchets en robes pour enfants

information fournie par AFP Video 18/06/2026 à 19:35

À Khan Younès, ville du sud de la bande de Gaza, des couturiers recyclent des robes de mariée d'occasion et récupèrent des tissus brûlés au milieu des ruines pour créer de nouvelles robes, principalement pour enfants.

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