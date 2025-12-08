Des villageois cambodgiens fuient la région frontalière avec la Thaïlande alors que les combats y ont repris. L'armée thaïlandaise a déclaré avoir mené des frappes aériennes sur son voisin, accusant les troupes cambodgiennes d'avoir tiré sur des soldats thaïlandais, causant la mort d'un soldat thaïlandais. Le ministère cambodgien de la Défense a déclaré que les forces thaïlandaises avaient lancé une attaque tôt lundi matin et que ses forces n'avaient pas riposté. IMAGES
Des Cambodgiens fuient la région frontalière alors que la Thaïlande mène des frappes
