En novembre 2025, Donald Trump accuse le Nigeria de « génocide » contre les chrétiens et menace d’une intervention militaire. Une séquence explosive à laquelle Abuja répond en dénonçant une lecture biaisée des violences, qui touchent chrétiens comme musulmans, et en lançant début décembre une task force sécuritaire. Notre invité Vincent Foucher, chercheur au CNRS, analyse cette séquence et les multiples menaces sécuritaires qui minent le pays de Bola Tinubu.
Focus JTA sur la sécurité au Nigeria avec Vincent Foucher
