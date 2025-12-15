Le président de la FNSEA Arnaud Rousseau appelle, lors d'un échange avec des représentants des éleveurs à Montgiscard (Haute-Garonne), à suivre "le consensus scientifique" pour limiter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
Dermatose: Rousseau (FNSEA) appelle à suivre le "consensus scientifique"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro