Les ministres Annie Genevard, Nicolas Forissier, Amélie de Montchalin et Laurent Panifous arrivent à Matignon où le Premier ministre Sébastien Lecornu tient une réunion sur l'agriculture, alors qu'une partie des agriculteurs critiquent la gestion par le gouvernement de la dermatose nodulaire contagieuse qui touche les élevages, et que la profession s'oppose à la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. IMAGES
Dermatose, Mercosur: arrivées à Matignon où se tient une réunion sur l'agriculture
