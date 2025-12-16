Plusieurs dizaines d'agriculteurs se rassemblent sur l'A61, au niveau de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) et bloquent les voies à l'aide de bottes de foin, au 7e jour consécutif de mobilisation contre la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). IMAGES
Dermatose: des agriculteurs bloquent l'A61 près de Toulouse
