"On sait très bien qu'aujourd'hui, elle arrive avec zéro proposition," déplore l'éleveur Jérôme Bayle, présent sur le blocage de l'A64 à Carbonne(Haute-Garonne)alors que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue dans le Sud-Ouest pour défendre sa gestion de la dermatose. SONORE
Déplacement de Genevard au sujet de la dermatose: "Elle arrive avec zéro proposition" (Bayle)
