Delcy Rodriguez est investie présidente par intérim du Venezuela après avoir prêté serment devant l'Assemblée nationale, tandis que Nicolas Maduro plaide non coupable pendant sa présentation à la justice américaine.
Delcy Rodríguez investie présidente par intérim après la destitution de Maduro
