Aux États-Unis, Donald Trump essuie une sérieuse défaite aux élections de mi-mandat : les républicains perdent la majorité aux deux chambres du Congrès après la victoire écrasante des démocrates. Ce revers marque-t-il les limites du trumpisme ? En France, la gauche fête l’échec de Donald Trump et fait le parallèle avec le RN. Le président américain est-il devenu un boulet pour les droites populistes en Europe ?
Défaite de Donald Trump aux midterms, de mauvaises augures pour les droites ?
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