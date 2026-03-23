L'ancien Premier ministre socialiste français Lionel Jospin, chef du gouvernement de 1997 à 2002, est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi sa famille à l'AFP.
Décès de Lionel Jospin à l'âge de 88 ans
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