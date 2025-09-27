Des avions de chasse F-18 en nombre sur le plus grand porte-avions du monde, 20 navires et 10.000 militaires de treize nations différentes: l'Otan a montré les muscles cette semaine en mer du Nord, face à une Russie soupçonnée de multiplier les incidents.
Le porte-avions américain Gerald Ford mène l'exercice Neptune Strike de l'Otan en mer du Nord
