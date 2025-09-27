 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le porte-avions américain Gerald Ford mène l'exercice Neptune Strike de l'Otan en mer du Nord

information fournie par AFP Video 27/09/2025 à 13:45

Des avions de chasse F-18 en nombre sur le plus grand porte-avions du monde, 20 navires et 10.000 militaires de treize nations différentes: l'Otan a montré les muscles cette semaine en mer du Nord, face à une Russie soupçonnée de multiplier les incidents.

Défense
OTAN
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Bénin : Adonis, le "Francis Cabrel africain", prépare un concert événement à Orléans

information fournie par France 24 26 sept.
3

Non, l'attiéké ne va pas être interdit en France

information fournie par France 24 26 sept.
4

"Wu-Tang Experience", le film : les coulisses du groupe de hip-hop de légende

information fournie par France 24 26 sept.
5

Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"

information fournie par AFP Video 26 sept.
6

Un milliard de repas gaspillés chaque jour, des animaux et des applis à la rescousse

information fournie par France 24 26 sept.
1
7

"Les excuses sont importantes," déclare le Président Sénégalais sur le massacre de Thiaroye

information fournie par France 24 26 sept.
8

Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"

information fournie par AFP 26 sept.
3
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
3

La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU

information fournie par AFP 23 sept.
15
4

Près d'une centaine de mairies hissent le drapeau palestinien malgré l'opposition de la place Beauvau

information fournie par AFP 22 sept.
6
5

Ouverture du procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme

information fournie par AFP Video 22 sept.
6

Avis mitigés à Gaza après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par des puissances occidentales

information fournie par AFP Video 22 sept.
6
7

Féminicide: marche blanche à Poitiers en hommage à Inès

information fournie par AFP Video 21 sept.
1
8

Philippines: manifestation autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
1
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank