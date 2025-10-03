 Aller au contenu principal
Le trafic mondial d’insectes, nouveau business en plein essor

information fournie par France 24 03/10/2025 à 15:53

En Afrique, en Asie et en Amérique latine, certaines espèces d'insectes s’arrachent à prix d’or, alimentant un marché mondial très organisé. En France, des animaleries légales et spécialisées se multiplient, tandis qu’un réseau parallèle prospère, souvent via des intermédiaires et des trafiquants prêts à tout pour faire passer leurs cargaisons. Un trafic qui menace la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes et qui pèse plusieurs milliards d’euros à l’échelle mondiale. Reportage de nos confrères de France 2.

Environnement

L'offre BoursoBank