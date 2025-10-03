 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Du "cocon" d'internet aux podiums, la streameuse Maghla s'impose sur le web français

information fournie par AFP Video 03/10/2025 à 16:55

Aussi à l'aise devant un jeu vidéo que sur les podiums des défilés, Maghla, la première streameuse de France, s'est imposée comme une figure phare du web, revendique sa féminité et dénonce les violences faites aux femmes sur internet.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
2

On vous explique... l’Assemblée générale de l’ONU

information fournie par France 24 23 sept.
3

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
4

Israël : vers des sanctions européennes ?

information fournie par France 24 18 sept.
5

Macron appelle les Européens à "accroître la pression" sur la flotte fantôme russe

information fournie par AFP Video 02 oct.
4
6

Les syndicats s'agacent d'"un saupoudrage" de mesures mais peinent à mobiliser

information fournie par AFP 02 oct.
1
7

Non, des vidéos ne montrent pas l’arrivée de bateaux de la flottille à Gaza

information fournie par France 24 02 oct.
8

Netanyahu félicite la marine israélienne d'avoir intercepté la flottille pour Gaza

information fournie par AFP 02 oct.
14
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Trump annonce "quelque chose de spécial" dans les négociations au Moyen-Orient

information fournie par AFP 28 sept.
3
3

A Téhéran, des Iraniens réagissent au retour des sanctions de l'ONU

information fournie par AFP Video 28 sept.
4

Naissance d'une girafe au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019

information fournie par AFP Video 27 sept.
5

Nucléaire: les sanctions de l'ONU contre l'Iran de retour après dix ans

information fournie par AFP 28 sept.
16
6

Des manifestants défilent pour les 11 ans de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa

information fournie par AFP Video 27 sept.
7

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
8

L'ex-chef du FBI inculpé, les promesses de vengeance de Trump se concrétisent

information fournie par AFP Video 26 sept.
1

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
2

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
3

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
4

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
5

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
6

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
7

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.
8

Vers une crise mondiale de la dette ?

information fournie par Ecorama 05 sept.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank