Volcan emblématique de la Martinique, la Montagne Pelée, qu'on pensait éteinte, inquiète à nouveau la population. Plusieurs milliers de secousses ont été enregistrées depuis le mois d'avril, dont près de 5 000 entre le 28 août et le 28 septembre, ravivant le souvenir douloureux de l'éruption de 1902.
En Martinique, la Montagne Pelée sur le point de se réveiller ?
