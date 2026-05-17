Des nuages de fumée s'élèvaient dimanche après des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban. Israël a mené une série de frappes sur le sud du Liban malgré la prolongation pour un mois et demi d'une trêve entre les deux pays.
De la fumée s'élève après des frappes israéliennes sur le sud du Liban
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