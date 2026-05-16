La République démocratique du Congo (RDC) est frappée de plein fouet par une épidémie d'Ebola avec 246 cas suspects et 80 décès vraisemblablement dus au virus, selon un dernier bilan samedi, aucun vaccin n'existant aujourd'hui contre le variant actuellement actif baptisé Bundibugyo et considéré comme hautement létal.
Epidémie d'Ebola: la RDC frappée par un variant hautement létal et sans vaccin
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