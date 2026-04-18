Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 17/04/2026
Valeurs associées
|17,3800 EUR
|Euronext Paris
|+4,45%
|92,7500 EUR
|Euronext Paris
|-1,62%
|33,3600 EUR
|Euronext Paris
|-0,60%
|97,3100 USD
|NASDAQ
|-9,72%
|11,3850 EUR
|Euronext Paris
|-1,98%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro