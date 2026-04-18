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Top 5 IA du 17/04/2026

information fournie par Libertify 18/04/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALSTOM
17,3800 EUR Euronext Paris +4,45%
BNP PARIBAS
92,7500 EUR Euronext Paris -1,62%
IPSOS
33,3600 EUR Euronext Paris -0,60%
NETFLIX
97,3100 USD NASDAQ -9,72%
VALEO
11,3850 EUR Euronext Paris -1,98%

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