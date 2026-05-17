La Bulgarie crée la surprise en décrochant sa première victoire à l'Eurovision

La chanteuse bulgare Dara a remporté l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( APA / HELMUT FOHRINGER )

La Bulgarie a créé la surprise à l'Eurovision en décrochant sa première victoire, avec un titre survitaminé de la chanteuse Dara, devant Israël classé deuxième samedi soir malgré le boycott sans précédent de plusieurs pays.

La Roumanie est arrivée troisième de cette 70ème édition, qui a déjoué tous les pronostics.

La jeune bulgare de 27 ans, de son vrai nom Darina Yotova, a séduit aussi bien les jurys nationaux que le public qui a voté dans 148 pays avec son titre "Bangaranga", un hymne à la fête et à l'émancipation, collectant 516 points.

Le titre de sa chanson, en patois jamaïcain, signifie rébellion, et toute la salle a dansé au diapason de sa chorégraphie millimétrée, dans une mise en scène libérant les corps.

La finale de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, sous haute sécurité le 16 mai 2026. ( AFP / Radek MICA )

"Nous voulions offrir au public quelque chose de nouveau et de frais, quelque chose d'inattendu, capable de donner une nouvelle image de l'Eurovision", a-t-elle déclaré en conférence de presse.

"C'est la première fois que les jurys et le public choisissent le même vainqueur en presque dix, depuis Kiev 2017", a souligné l'Eurovision.

Le Premier ministre bulgare Roumen Radev a félicité la jeune artiste "qui, grâce à son talent et à son professionnalisme, a su dépasser toutes les considérations complexes et les préjugés qui entourent le vote."

"La Bulgarie attend l'Europe et le monde pour l'Eurovision 2027 !", a-t-il ajouté sur Facebook.

Le pays des Balkans de 6,5 millions d'habitants n'avait pas pu participer ces trois dernières années pour des raisons financières.

"La musique rassemble les gens, elle ne les divise pas", a réagi à Sofia Ilona Nechkova, une fan de 48 ans, sage-femme. "Dara a été patiente et nous a donné cette leçon. Bravo!"

- Huées -

Le candidat israélien Noam Bettan à l'annonce des résultats de la finale de l'Eurovision à Vienne, le 16 mai 2026. ( APA / GEORG HOCHMUTH )

Jusqu'à la dernière minute, le candidat israélien Noam Bettan a pu espérer gagner grâce au vote du public.

La tension a atteint son paroxysme au Stadthalle de Vienne en voyant le schéma qui avait fait polémique l'année dernière se reproduire à l'identique.

Finalement, les 343 points de l'artiste israélien, qui a chanté en hébreu et français son titre "Michelle", l'ont placé loin derrière la concurrente bulgare. Et l'assistance, qui avait hué l'annonce des résultats d'Israël, a ovationné la Bulgare victorieuse.

L'Eurovision a limité cette année le vote du public alors qu'il avait été reproché à Israël, déjà deuxième en 2025, d'avoir influencé le vote par une campagne disproportionnée.

Cinq pays -l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande- ont boycotté l'édition viennoise, une première, refusant de participer à une fête avec Israël, auquel ils reprochent la manière dont il a mené la guerre dans la bande de Gaza.

Plus d'un millier d'artistes internationaux avaient également appelé à faire l'impasse et la semaine de festivités a été placée sous haute sécurité.

Immédiatement après l'annonce des résultats, le diffuseur flamand VRT a annoncé par communiqué qu'il y avait "peu de chances" qu'il envoie "un artiste l'année prochaine", réclamant un vote sur la participation d'Israël.

La chanteuse Monroe représentant la France sur la scène de l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Avec Monroe, 17 ans et "Regarde!", une chanson mêlant pop et opéra, la France, pressentie dans le trio de tête, a fait le plein des votes du jury mais reçu peu de points du public. "Je vais continuer à chanter, à partager des moments incroyables avec vous", a-t-elle commenté.

La candidate de la Roumanie, Alexandra Capitanescu, 22 ans, a séduit par sa présence scénique électrisante sur le titre très heavy rock "Choke me".

Du côté des favoris, l'Australie avec la star Delta Goodrem est restée au pied du podium et le duo finlandais Linda Lampenius et Pete Parkonnen se sont contentés d'une sixième place.

"C'était un show fabuleux du début à la fin", a salué Kris, une fan britannique interrogée par l'AFP, enchantée que son pays, bien que dernier, ait obtenu au moins un point, s'épargnant l'humiliation du zéro point vécue en 2021.

Une femme portant un drapeau palestinien lors d'une manifestation à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026. ( AFP / Joe Klamar )

Katerina, une spectatrice grecque, a applaudi la victoire bulgare : "Au début, je n'aimais pas trop cette chanson", dit-elle, "mais quand j'ai vu la prestation, j'ai été époustouflée."

Plusieurs centaines de personnes scandant "Free Palestine" avaient manifesté samedi après-midi à Vienne.

Au moment où une grande partie de l'Europe était devant son écran pour assister au spectacle, la télévision publique espagnole RTVE, au nombre des pays boycottant la soirée, a passé un bandeau noir avec le message suivant: "L'Eurovision est un concours, mais pas les droits humains. Pas d'indifférence. Paix et justice pour la Palestine."