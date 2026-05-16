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Organisation de l'Etat Islamique : Abu-Bilal al-Minuki tué dans une opération conjointe au Nigéria

information fournie par France 24 16/05/2026 à 23:07

Le Nigeria confirme ce samedi la mort d'un chef du groupe État islamique lors de la deuxième opération en cinq mois lancée avec les forces américaines. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est toujours en proie à des violences jihadistes, ces derniers mois les attaques meurtrières et des enlèvements de masse s'y sont multipliés.

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