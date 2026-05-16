Dans votre magazine cette semaine : le constat alarmant de SOS Homophobie. Dans son dernier rapport, l’association alerte sur la hausse des violences faites aux personnes LGBT+. Plus de 1770 cas d’agressions verbales ou physiques ont été recensés sur la seule année 2025. Edouard Jouannault-Taylor, de la Fondation Le Refuge, est notre invité.
SOS homophobie dénonce un climat de haine dans un rapport choc : hausse de 27 % des LGBTIphobies
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