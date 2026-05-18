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De la fumée s'élève après des frappes israéliennes sur le sud du Liban

information fournie par AFP Video 18/05/2026 à 20:30

Des nuages de fumée s'élèvent après des frappes israéliennes sur les villages de Mayfadoun, Zebdine et Jarmaq, dans le sud du Liban. Les frappes israéliennes ont fait 3.020 morts au Liban depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, selon un nouveau bilan officiel lundi, alors que les violences se poursuivent malgré la trêve.

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