Avec la période des sports d'hiver, les policiers sauveteurs de la CRS Alpes voient leur activité augmenter sur les domaines skiables. Basés à Modane, ils assurent une permanence du secours en montagne.
Dans l'hélicoptère de la CRS Alpes, secouristes de haute montagne
