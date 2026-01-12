 Aller au contenu principal
Dans l'hélicoptère de la CRS Alpes, secouristes de haute montagne

information fournie par AFP Video 12/01/2026 à 19:47

Avec la période des sports d'hiver, les policiers sauveteurs de la CRS Alpes voient leur activité augmenter sur les domaines skiables. Basés à Modane, ils assurent une permanence du secours en montagne.

