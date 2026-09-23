Dans ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche ! " : "Heart of the Beast" de David Ayer, l'histoire d'amitié entre Brad Pitt en ex-militaire des forces spéciales américaines à la retraite et son chien Odin, lui aussi marqué par des troubles de stress post-traumatique.
Dans "Heart of the Beast", Brad Pitt dans une histoire de survie et d'amitié avec un chien
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