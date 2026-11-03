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Crise de l'aide alimentaire aux États-Unis : un enjeu de campagne dans l’Arizona

information fournie par France 24 03/11/2026 à 11:42

À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, l'Arizona, État clé du scrutin, est en première ligne d'une réforme majeure de l'aide sociale. Depuis l'adoption de la loi budgétaire de Donald Trump en 2025, près de la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire y ont perdu leurs allocations. Une chute sans équivalent dans le pays. Les autorités reconnaissent aujourd'hui que certains devraient pourtant y avoir toujours droit. Un sujet devenu brûlant dans la campagne électorale.

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