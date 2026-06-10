Sébastien Lecornu annonce devant le Sénat qu'il va prendre dans les "tout prochains jours" un décret sur "la nécessité de motiver" les classements sans suite des plaintes concernant les crimes sexuels sur des mineurs, en réponse à la colère suscitée par l'affaire de la mort de la jeune Lyhanna. SONORE
Crimes sexuels sur mineurs: Lecornu annonce un décret sur les classements sans suite
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