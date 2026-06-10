 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crimes sexuels sur mineurs: Lecornu annonce un décret sur les classements sans suite

information fournie par AFP Video 10/06/2026 à 17:42

Sébastien Lecornu annonce devant le Sénat qu'il va prendre dans les "tout prochains jours" un décret sur "la nécessité de motiver" les classements sans suite des plaintes concernant les crimes sexuels sur des mineurs, en réponse à la colère suscitée par l'affaire de la mort de la jeune Lyhanna. SONORE

Crise de gouvernement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le pape Léon XIV arrive à l'abbaye de Montserrat, près de Barcelone

information fournie par AFP Video 10 juin
2

Lyhanna: pour Macron, "la confiance en nos institutions est posée"

information fournie par AFP Video 10 juin
3

Patrick Bruel présenté à des juges, le parquet requiert sa mise en examen pour viols

information fournie par AFP Video 10 juin
4

Ostéopathe condamné pour viols et agressions sexuelles : "ça n'a pas de sens" (avocat)

information fournie par AFP Video 10 juin
5

La Patrouille de France survole la Statue de la Liberté

information fournie par AFP Video 10 juin
6

Des aurores australes vues depuis la Station spatiale internationale

information fournie par AFP Video 10 juin
7

Lyhanna : minute de silence au Sénat

information fournie par AFP Video 10 juin
2
8

Liban: au moins 12 morts dans des frappes israéliennes dans le sud

information fournie par AFP 10 juin
1

Le chef du Hezbollah rejette l'accord de cessez-le-feu, réclame le retrait d'Israël

information fournie par AFP 04 juin
1
2

Justice : 4 fois moins de procureurs en France qu'en Europe !

information fournie par France 24 05 juin
3
3

Pêche au calmar: enquête sur une destruction de grande ampleur

information fournie par France 24 04 juin
4

La Russie de Poutine recule sur le front ukrainien : l'UE peut-elle forcer Moscou à la paix ?

information fournie par France 24 05 juin
2
5

SCAF : comment le grand avion de combat européen s'est écrasé avant de décoller

information fournie par France 24 09 juin
1
6

Des avions de chasse escortent l'avion du pape à destination de Barcelone

information fournie par AFP Video 09 juin
3
7

Lyhanna : un député LIOT invite à ne pas "bricoler une loi sous le coup de l'émotion"

information fournie par AFP Video 09 juin
1
8

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
5

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
6

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
7

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
8

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank