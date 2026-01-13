"On se prend une claque", admet le milieu du PSG, Senny Mayulu. Le PSG, double tenant du titre, a été éliminé dès les 16es de finale de la Coupe de France, par son voisin le Paris FC (1-0), lundi au Parc des Princes.
Coupe de France de football: le PSG éliminé par le Paris FC
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro