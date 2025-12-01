Le président français Emmanuel Macron dit refuser de "donner des leçons" à l'Ukraine, secouée par une affaire de corruption qui éclabousse son gouvernement, estimant que "la vraie dictature" est du côté russe plutôt qu'à Kiev. SONORE
Corruption: Macron refuse de "donner des leçons" à l'Ukraine, "la vraie dictature" est russe
