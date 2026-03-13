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Corée du sud : le massacre oublié de l'île de Jeju

information fournie par France 24 13/03/2026 à 11:30

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la péninsule coréenne est prise dans l’engrenage de la guerre froide et divisée en deux : au Nord, un régime soutenu par l’Union soviétique, au Sud, un gouvernement nationaliste appuyé par les États-Unis. Sur l’île de Jeju, au sud de la Corée, certains habitants rejettent cette partition. Très vite, Séoul considère l’île comme un bastion communiste et entame une chasse aux sorcières d’une violence inédite. Sur l’île, une répression d’une rare violence fait des dizaines de milliers de victimes. Notre correspondante, Mélodie Sforza, a retrouvé des survivants du massacre.

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