Les financements de l'adaptation doivent être multipliés par dix, selon l'ONU. Les Nations Unies viennent de publier un rapport à quelques jours de l'ouverture de la COP31. Son titre: "Sommes-nous prêts? Non". Le message est explicite et appuyé par le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres: "le choix est simple : investir dans l'adaptation aujourd'hui ou payer le prix de la catastrophe demain" a-t-il dit dans une vidéo postée sur Internet.
COP31: le déficit de financement de l'adaptation est "ahurissant" (ONU)
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