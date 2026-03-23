La quantité de chaleur accumulée par la Terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte lundi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU.
Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l'ONU
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