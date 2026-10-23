Le Premier ministre israélien a annoncé vendredi le lancement d'une opération militaire majeure en Cisjordanie occupée, où deux soldats israéliens ont péri dans une attaque, à quelques jours de législatives incertaines pour Benjamin Netanyahu.
Cisjordanie : bouclage total après la mort de deux soldats israéliens
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro