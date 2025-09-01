 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chute de Bayrou et CAC 40 : faut-il paniquer ?

information fournie par Ecorama 01/09/2025 à 14:10

Malgré les mises en garde de François Bayrou sur une possible crise financière, la Bourse de Paris reste étonnamment calme. Si le CAC 40 demeure à la traîne par rapport aux autres grands indices européens, les investisseurs ne cèdent pas à la panique. Mais entre incertitudes politiques et fragilité de la dette française, la rentrée pourrait s’avérer mouvementée. L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 1er septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

