Avec la première génération de véhicules électriques arrivant en fin de vie, la Chine est confrontée à un nouveau problème : comment recycler et réutiliser les milliers de batteries issues des véhicules électriques ? Nos correspondants, Eudeline Boishult et Jan Camenzind Broomby, sont allés constater sur le terrain la deuxième vie de ces batteries électriques.
Chine : le boom du recyclage des batteries de voitures électriques
