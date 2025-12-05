L'épouse du président français Brigitte Macron a visité vendredi le Centre de conservation des pandas géants de Chengdu, qui abrite deux pandas âgés de 17 ans récemment rentrés en Chine après avoir été prêtés à la France en 2012 dans le cadre de la "diplomatie des pandas" menée par Pékin.
Chine: Brigitte Macron rend visite aux pandas géants de Chengdu
