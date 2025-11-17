Le candidat chilien d'extrême droite José Antonio Kast salue ses partisans après les résultats du premier tour de la présidentielle. Il affrontera la candidate de la coalition de gauche Jeannette Jara lors du second tour en décembre. IMAGES
Chili : le candidat d'extrême droite José Antonio Kast salue ses partisans après les résultats
