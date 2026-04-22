Les vagues de chaleur extrême, qui se multiplient en raison du réchauffement climatique, menacent la sécurité alimentaire de 1,23 milliard de personnes. Elles réduisent les rendements agricoles et provoquent une surmortalité des animaux d'élevage ou des poissons. La FAO, l'organisme de l'ONU pour l'Agriculture et l'Organisation Météorologique Mondiale appellent à soutenir l'adaptation de l'agriculture à ces changements et surtout à limiter le réchauffement pour réduire ces menaces.
Changement climatique: une menace pour l'agriculture mondiale
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