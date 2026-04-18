Le président libanais a affirmé vendredi, au premier jour d'un cessez-le-feu avec Israël pour permettre des négociations, qu'il préservera les droits et l'intégrité territoriale de son pays, tandis que le Hezbollah a indiqué garder "le doigt sur la gâchette".
Cessez-le-feu et négociations avec Israël, le Liban veut préserver son intégrité
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