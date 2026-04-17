BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore Asset Management pour le premier trimestre 2026

Dans ce numéro de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management dresse le bilan du premier trimestre 2026 dans le cadre de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie BoursoVie. Il revient sur un trimestre en deux temps avec deux mois de hausse dans la continuité de 2025, puis le choc du conflit au Moyen-Orient et évoque sa conviction gagnante du trimestre : les énergies renouvelables.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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Ce contrat présente un risque de perte en capital
* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.