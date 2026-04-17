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BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore Asset Management pour le premier trimestre 2026

information fournie par BoursoBank 17/04/2026 à 16:09

Dans ce numéro de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management dresse le bilan du premier trimestre 2026 dans le cadre de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie BoursoVie. Il revient sur un trimestre en deux temps avec deux mois de hausse dans la continuité de 2025, puis le choc du conflit au Moyen-Orient et évoque sa conviction gagnante du trimestre : les énergies renouvelables.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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