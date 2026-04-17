Une petite fille se jette dans les bras du pape Léon XIV pour le serrer dans ses bras, après une messe qu'il a célébrée à Bamenda, épicentre d'un conflit séparatiste meurtrier dans le nord-ouest anglophone du Cameroun.
Cameroun: une fillette court pour enlacer le pape Léon XIV après une messe
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro