 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 19/03/2026

information fournie par Libertify 20/03/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alibaba, Bénéteau , SCOR , Safran , Spie . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALIBABA GROUP
124,890 USD NYSE -7,20%
BENETEAU
6,475 EUR Euronext Paris -1,82%
SAFRAN
293,2000 EUR Euronext Paris -4,37%
SCOR
30,680 EUR Euronext Paris -1,41%
SPIE
44,880 EUR Euronext Paris -3,32%

Vidéos les + vues

1

Liban: frappes israéliennes au coeur de Beyrouth, panique à Tyr

information fournie par AFP Video 18 mars
2

Liban: Israël frappe au coeur de Beyrouth, détruit deux ponts dans le sud

information fournie par AFP 18 mars
3

Liban: effroi et destructions au coeur de Beyrouth, pilonné par Israël avec et sans avertissement

information fournie par AFP 18 mars
2
4

Iran: Pékin juge "inacceptable" la mort d'Ali Larijani, tué par Israël

information fournie par AFP Video 19 mars
2
5

Star d'internet, le singe Punch attire les foules dans son zoo au Japon

information fournie par AFP Video 19 mars
6

Le Venezuela prend sa revanche sur les Etats-Unis au baseball

information fournie par AFP Video 19 mars
7

A Séoul, des touristes en pèlerinage sur les lieux du film oscarisé "KPop Demon Hunters"

information fournie par AFP Video 19 mars
8

Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA

information fournie par Boursorama 19 mars
1
1

Kiev enverra "prochainement" au Moyen-Orient des experts militaires en drones

information fournie par AFP 06 mars
8
2

Premier mort et six blessés dans l'armée française dans la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP 13 mars
18
3

Pourquoi les drones iraniens sont difficiles à brouiller

information fournie par AFP 13 mars
1
4

Irak: attaque contre l'ambassade américaine, Washington appelle ses citoyens à quitter le pays

information fournie par AFP 14 mars
1
5

Un marin chinois bloqué dans le golfe Persique craint pour sa vie

information fournie par AFP Video 14 mars
2
6

Gwendal Poullennec : "les chefs expriment de plus en plus leur personnalité à travers leur cuisine"

information fournie par France 24 13 mars
7

Le récap de la semaine du 09/03 au 13/03

information fournie par Libertify 14 mars
8

Municipales: les Parisiens votent pour la première fois avec deux scrutins

information fournie par AFP Video 15 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Le Coin des Experts : les Trackers 100% sur indices sectoriels

information fournie par SG Bourse 19 août 2025
4

La Minute Bourse : une gestion plutôt "top down" ou "bottom up" ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025
5

La Minute Bourse : Front, Middle et Back Office: à quoi ça sert ?

information fournie par SG Bourse 23 juil. 2024
6

La Minute Bourse : les différents types d'ordres

information fournie par SG Bourse 23 juin 2025
7

Le Coin des Experts : qu'est ce qu'une stratégie Long--Short ?

information fournie par SG Bourse 17 sept. 2025
8

La Minute Bourse : capitalisation boursière : des "large caps" aux micro caps

information fournie par SG Bourse 06 oct. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank