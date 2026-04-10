La capitale pakistanaise Islamabad étaient sous haute sécurité vendredi, à la veille de pourparlers prévus entre les États-Unis et l'Iran.
Pakistan: haute sécurité à Islamabad avant des pourparlers Iran-États-Unis
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